Etna in Scena: i Tiromancino in concerto a Zafferana

7 Giugno 2019 18:56

I Tiromancino e l’Ensemble Symphony Orchestra in concerto a Zafferana

Annunciato l’ultimo grande evento della nuova edizione di Etna in Scena, che ospiterà i Tiromancino con la straordinaria sensibilità artistica di Federico Zampaglione, accompagnati dall’Ensemble Symphony Orchestra. Appuntamento sabato 31 agosto (ore 21.30) all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana, nell’ambito della programmazione di spettacoli curata da Puntoacapo (diretta da Nuccio La Ferlita) in collaborazione con il Comune di Zafferana.

La band è pronta a regalare, come sempre, spettacoli imperdibili e emozionanti, tra i più grandi successi del repertorio e sorprese inedite. Ai concerti estivi avremo la possibilità di ascoltare per la prima volta dal vivo il prossimo singolo, Vento del Sud, un brano costruito su calde e ritmate atmosfere tropicali, che segna il ritorno dei Tiromancino in Virgin/Universal Music Italia, con la quale in passato hanno realizzato album molto amati come La Descrizione Di Un Attimo, In Continuo Movimento e Illusioni Parallele.

Federico Zampaglione (voce e chitarra), Antonio Marcucci (chitarra elettrica), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte e tastiere) saranno accompagnati ancora una volta dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Tra le orchestre sinfoniche più importanti a livello europeo, l’ensemble ha collaborato tra gli altri con Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Sam Smith e Luis Bacalov.

Etna in scena 2019 presenta Sotto il Vulcano

La nuova edizione di Etna in scena annuncia i primi spettacoli del ricco parterre di eventi che accenderà i riflettori sull’Anfiteatro Falcone Borsellino, divenuto negli anni punto di riferimento per il turismo culturale e per gli amanti dello spettacolo dal vivo, che scelgono Zafferana per la suggestiva posizione geografica e per la qualità della programmazione.

Il programma di spettacoli organizzato da Puntoeacapo s.r.l. sarà presentato all’interno di una rassegna itinerante dal titolo “Sotto il vulcano” con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

“Sotto il Vulcano– spiega La Ferlita – è un festival itinerante alle pendici del nostro vulcano, il cui titolo si ispira all’omonimo album registrato a Taormina da De Gregori nel 2017. Desideriamo promuovere il territorio, le città che ne fanno parte e che ospitano gli eventi, creando un circuito turistico ideale per il pubblico che ama la musica popolare contemporanea ed i suoi cantautori, Zafferana sarà l’epicentro di questa programmazione”.

L’edizione 2019 di Etna in Scena si realizzerà sotto la guida della nuova Amministrazione rappresentata dal neo sindaco Salvatore Russo e dall’Assessore al turismo Salvatore Coco: “Anche quest’anno il palco del nostro Anfiteatro “Falcone-Borsellino” – dichiarano Russo e Coco – sarà calcato da artisti di fama internazionale con enorme ritorno turistico per tutto il nostro comprensorio, nonostante le enormi difficoltà logistiche determinate dagli eventi calamitosi che lo scorso 26 dicembre devastarono gran parte del nostro territorio.Noi crediamo fortemente nel concetto di TURISMO sul quale questa Amministrazione ha puntato sin dal momento del suo insediamento”.

Per la nuova stagione non mancheranno grandi nomi della musica dal vivo, per citarne alcuni Cristiano De Andre’, Mario Biondi, Noa, Tiromancino e sul palco performance artistiche e l’intrattenimento con l’omaggio in musica a Paco de Lucìa, con i grandi classici internazionali (film, jazz, swing), lo spettacolare Teatro del fuoco, l’esilarante coppia Salvo La Rosa e Carmelo Caccamo e saranno organizzati da Puntoeacapo s.r.l. in collaborazione con l’Associazione Musicale Etnea, Inside Produzioni, Teatro del Fuoco, Media Manager Artist, Catania Jazz

Il programma

UNA NOCHE POR PACO Dedicato a Paco de Lucia 14 luglio

I GRANDI CLASSICI INTERNAZIONALI (FILMS, JAZZ, SWING) 27 luglio

FIRE & LIGHT DEL TEATRO DEL FUOCO 3 agosto

SALVO LA ROSA e CARMELO CACCAMO “Una storia tutta da ridere” 4 agosto

CRISTIANO DE ANDRÈ “Storia di un impiegato” 9 agosto

MARIO BIONDI 16 agosto

NOA “Letters to Bach” 23 agosto

Tiromancino e l’Ensemble Symphony Orchestra 31 agosto

Valuta questo articolo