Terremoto, sciame sismico in atto nello Stretto di Messina: 11 scosse in 48 minuti, epicentro sulla faglia del 1908 [LIVE]

6 Giugno 2019 18:17

Sciame sismico nello Stretto di Messina, tutti i dati dell’INGV: 11 scosse in meno di un’ora nelle acque tra Calabria e Sicilia

Uno sciame sismico sta interessando dal pomeriggio di oggi lo Stretto di Messina. La più forte delle scosse è stata di magnitudo 2.2 e in totale sono state registrate ben 11 scosse di terremoto in 48 minuti. La prima alle 15:22 e l’ultima alle 16:10. L’epicentro è stato in mare, vicino la costa messinese meridionale, al largo di Galati Marina, in linea d’aria al largo di Reggio Calabria.

Ecco l’elenco di tutte le scosse:

ore 15:22 – magnitudo 1.3 a 16.3km di profondità

– a di profondità ore 15:23 – magnitudo 1.3 a 16.1km di profondità

– a di profondità ore 15:24 – magnitudo 1.2 a 15.4km di profondità

– a di profondità ore 15:24 – magnitudo 1.4 a 14.7km di profondità

– a di profondità ore 15:25 – magnitudo 1.3 a 16.8km di profondità

– a di profondità ore 15:26 – magnitudo 1.4 a 17.6km di profondità

– a di profondità ore 15:31 – magnitudo 1.9 a 14.5km di profondità

– a di profondità ore 15:31 – magnitudo 2.2 a 13.8km di profondità

– a di profondità ore 15:35 – magnitudo 1.3 a 9.0km di profondità

– a di profondità ore 15:45 – magnitudo 1.3 a 12.4km di profondità

– a di profondità ore 16:10 – magnitudo 1.5 a 17.1km di profondità

Lo sciame sta interessando la stessa identica area di faglie che ha generato il disastroso terremoto-maremoto del 26 dicembre 1908, di cui se n’è parlato proprio questa mattina all’Università Mediterranea di Reggio Calabria durante un importante incontro.

