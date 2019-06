Reggio Calabria: al Teatro di Portigliola un’imperdibile serata con Mimmo Cavallaro

30 Giugno 2019 15:18

Reggio Calabria, Mimmo Cavallaro e i suoi musicisti festeggiano i dieci dall’uscita del loro primo album

Mimmo Cavallaro e i suoi musicisti a dieci anni dall’uscita di “Sona Battenti”, il primo album, ripercorrono tra parole e musica gli inizi, il dirompente successo nelle piazze, fino all’affermazione sui palcoscenici internazionali.

“Sona Battenti – 10 anni”, spettacolo unico, si terrà nel magnifico scenario del Teatro greco-romani di Portigliola (Parco archeologico di Locri Epizefiri, Contrada Dromo), con il patrocinio dell’amministrazione comunale, martedì 2 luglio, ore 21.00.

“Vi aspettiamo per trascorre insieme una serata tra chiacchiere e musica in una straordinaria cornice che profuma di natura, storia e cultura, come il teatro greco romano di Portigliola – dice Mimmo Cavallaro –. Vogliamo festeggiare questo “compleanno” importante per dire grazie con un live del tutto originale al pubblico che con passione ci segue da tanti anni”.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Info 349/2682277.

