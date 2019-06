25 Giugno 2019 23:02

Reggio Calabria: a Taurianova il 2° Kings Basket Day Minibasket Tournament organizzato, nei giorni 21, 22 e 23 giugno, dall’Asd Taurianova Kings diretta dalla Prof.ssa Maria Teresa Perri patrocinato dal Coni Fip Asi

Si è concluso il 2° Kings Basket Day Minibasket Tournament organizzato, nei giorni 21, 22 e 23 giugno, dall’Asd Taurianova Kings diretta dalla Prof.ssa Maria Teresa Perri patrocinato dal Coni Fip Asi. Un evento sportivo che ha avuto un rilievo nazionale, vista la partecipazione di squadre provenienti da altre regioni Italiane e che ha visto scendere nei due campi di gioco, appositamente allestiti su Piazza Italia, circa 120 di giovani atleti che hanno disputato, per la tre giorni, delle partite di alto livello tecnico, tanto che il pubblico, entusiasta dello spettacolo, è rimasto ad assistere fino a sera tardi. Oltre alle squadre iscritte al torneo, si è registrata la partecipazione dell’associazione di volontariato “Il Cuore che sorride”, che ha partecipato alla giornata precedente l’inizio delle gare ufficiali e che è ritornata a donare dei quadri realizzati dai ragazzi dell’associazione a cui è stata assegnata dalle squadre di basket del torneo una targa ricordo. Inoltre, presenti tanti rappresentanti delle associazioni cittadini e dirigenti scolastici oltre che della dirigenza nazionale, regionale e provinciale dell’Ente di Promozione Sportiva Asi. che hanno voluto manifestare con la loro presenza il proprio apprezzamento per l’evento. Presenze importanti che sottolineano come bene è stato carpito lo spirito dell’iniziativa, ovvero non come momento ludico fine a sé stesso, ma come momento di aggregazione e socializzazione da vivere praticando sano sport, ovvero un’attività incentrata sulla condivisione degli sforzi fisici ma nel rispetto e nell’amicizia, come inteso dagli antichi atleti dell’ antica Grecia. Il trofeo dei 2°Kings Basket Day è stato vinto dalla Scuola Basket Viola Rc in una combattuta finalissima fino all’ ultimo canestro contro la formazione Alan Basket di Gioia Tauro. Momenti di sport, aggregazione e divertimento che, fa sapere Maria Teresa Perri, a nome di tutta l’organizzazione, è stato possibile realizzare grazie ai genitori dei giovani atleti e alla Scuola Calcio Asi Sport Taurianova, nonché degli sponsor che, a vario titolo, hanno dato un contributo fondamentale per la realizzazione di questo evento. Dopo le numerose premiazioni e saluti i rito , le varie società presenti (Happy Green Palermo, Alan Basket Gioia Tauro, Basket Rosarno, Scuola Basket Viola Reggio Calabria, Flowers Basket Palermo, Diabaino Gioia Tauro e Taurianova King) si sono dati appuntamento al prossimo anno del Kings Basket Day a Taurianova.

Valuta questo articolo