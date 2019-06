Taekwondo, Kim & Liù 2019 tra il dolce e l’amaro per l’Academy di Reggio Calabria

10 Giugno 2019 08:12

Reggio Calabria: conclusasi con Domenica 9 Giugno la seconda e ultima giornata di gara del Kim & Liù 2019, uno degli appuntamenti più ambiti della stagione, per i piccoli combattenti di Taekwondo

Conclusasi con Domenica 9 Giugno la seconda e ultima giornata di gara del Kim & Liù 2019, uno degli appuntamenti più ambiti della stagione, per i piccoli combattenti di Taekwondo. All’interno del Foro Italico, si sono scontrati fino all’ultimo colpo circa 1000 atleti provenienti da tutte le regioni italiane. Per i gli atleti della Academy Sport Center il torneo apre la prima giornata con la sorprendente Pegna Eleonora, che dopo aver superato le fasi eliminatorie, supera brillantemente anche semifinale e finale portando a casa il bottino pieno con l’oro è il titolo di Campionessa Nazionale Kim&Liù 2019 Gruppo A – 30kg cinture bianche/gialle. Invece seconda giornata con l’amaro in bocca per Montesano Carmelo, alla prima esperienza in questo torneo non riesce a superare le fasi eliminatorie nella categoria Gruppo B -37kg cinture bianche/gialle, mentre il piccolo campione Zito Vincenzo, già campione nella precedente edizione 2018, dopo aver superato le fasi eliminatorie si ferma in semifinale, portando a casa un Bronzo nella categoria Gruppo B -27kg cinture verdi/blu. Dolce e l’amaro per i piccoli atleti reggini dell’Academy, che mettono in risalto un lavoro di passione e impegno da parte loro e di tutto lo staff dei Tecnici e dei medici nutrizionisti, che insieme alla guida del tecnico Barillà, li aiutano nella sana crescita sportiva del Taekwondo.

