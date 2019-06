28 Giugno 2019 22:36

Superenalotto: domani in palio oltre 178 milioni. È il montepremi più alto di sempre in Italia. La sestina vincente non viene indovinata dal 23 giugno dell’anno scorso

Tanta attesa per l’estrazione dei numeri del Superenalotto di domani dove ci saranno in palio quasi 178 milioni, il premio di lotteria più alto in Europa. A un anno dal jackpot del 23 giugno 2018, il 6 al Superenalotto si fa ancora attendere.

