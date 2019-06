Strada Joppolo-Coccorino: entro 15 giorni l’avvio dei lavori

4 Giugno 2019 21:32

Si è svolto oggi presso il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabria un incontro per discutere dell’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del tratto della strada provinciale SP 23 tra Joppolo e Coccorino. All’incontro, convocato e coordinato dall’assessore alle infrastrutture della Regione Calabria Roberto Musmanno, hanno preso parte: il Responsabile Coordinamento Territoriale Anas Calabria, Giuseppe Ferrara; il Responsabile Area Compartimentale Anas Calabria, Marco Moladori; il Presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano; il consigliere regionale Michele Mirabello; il sindaco del Comune di Joppolo, Carmelo Mazza; il Funzionario della Prefettura di Vibo Valentia e sindaco del comune di Spilinga, Michele Larobina; l’assessore del comune di Joppolo, Giovanni Preiti; l’assessore del comune di Ricadi, Domenico Dicosta; l’assessore del comune di Nicotera, Mario Vecchio; il collaboratore alla Camera dei Deputati, Marco Galati; i consulenti dell’Unical – DIBEST, Pierpaolo Pasqua e Maurizio Ponte e Giovanni Capua, Domenico Lo Bruno, Pasquale Restuccia, Carmelo Preiti, Giovanna Rodolico, rappresentanti di Associazioni e Comitati territoriali. Nel suo intervento introduttivo, l’Assessore Musmanno ha ripercorso le fasi che hanno condotto alla sigla della convenzione attuativa tra Regione Calabria, Provincia di Vibo Valentia e Anas. Convenzione che ha definito le modalità di realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e protezione da caduta massi del corpo stradale della SP 23. L’ing. Ferrara di Anas ha anticipato l’avvio dei lavori previsto entro 15 giorni: “Grazie alla collaborazione con l’Università della Calabria è stata completata la progettazione, e sono state eseguite indagini e analisi necessarie per l’avvio dei lavori. E’ stata già individuata l’impresa che dovrà realizzare le opere. Puntiamo ad avviare i lavori già tra 10-15 giorni e di portarli avanti, in questa delicata prima fase, almeno fino a fine luglio, dopodiché, se si sarà riusciti a render sicuro il costone, si prenderà in considerazione la riapertura al traffico”.

L’ing. Moladori ha presentato le due fasi previste per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e ha sottolineato l’importanza del rispetto del cronoprogramma da parte di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera., Dopo gli interventi dei rappresentanti di Anas, gli ing. Ponte e Pasqua del Dipartimento DIBEST dell’Università della Calabria hanno presentato dettagliatamente i lavori progettuali realizzati con il supporto di tecnici esperti e con l’ausilio di droni. Il Sindaco di Joppolo, Carmelo Mazza, ha sottolineato “il grande impegno della Regione nel perseguimento dei risultati finora conseguiti” e ha ringraziato il Consigliere Mirabello “per la costante attenzione sulla vicenda”. Il Sindaco Mazza ha chiesto ai rappresentanti Anas di velocizzare al massimo i tempi per la realizzazione dei lavori e al presidente della provincia Solano di dare maggiore attenzione anche alla SP 25 che attualmente rappresenta il percorso alternativo alla SP23. L’on. Mirabello ha ringraziato tutti i presenti al tavolo per aver dato un importante contributo alla vicenda, sottolineando la necessità di seguire le successive fasi dell’intervento perché sia perfettamente efficace. Anche i rappresentati dei Comitati e delle Associazioni territoriali presenti hanno espresso soddisfazione per gli esiti dell’incontro, ringraziando in modo particolare l’Assessore Musmanno e il Consigliere Mirabello per l’attenzione che hanno rivolto al territorio. Il presidente della provincia di Vibo Valentia, Solano, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le Istituzioni. “Stato, Regione, Provincia, Università e Anas – ha dichiarato Solano- sono state tutti protagonisti in questa vicenda, con l’obiettivo comune di superare le problematiche emerse. Per sanare i problemi occorre impegno e sinergia. Sarà importante anche la vigilanza e la collaborazione della Prefettura. A breve verrà siglata una convenzione tra Provincia di Vibo, Calabria Verde e Consorzio di Bonifica per l’avvio di interventi di manutenzione delle strade provinciali.” “Ringrazio l’Anas – ha concluso l’Assessore Musmanno – per il lavoro svolto, così come ringrazio il Presidente della Provincia di Vibo, il Sindaco di Joppolo e il Consigliere regionale Mirabello per l’impegno profuso.. E’ stata preziosa anche la collaborazione di Anas con l’Università della Calabria. Vorrei sottolineare – ha aggiunto Musmanno– che il finanziamento avverrà esclusivamente con fondi della Regione Calabria, già stanziati da tempo, ma che per vicissitudini della Provincia di Vibo Valentia erano rimaste inutilizzate. L’intento è di poter rendere fruibile la S.P. 23, ma è chiaro che prima dovranno essere effettuate tutte le verifiche e i controlli da parte di Anas per scongiurare eventuali rischi legati alla sicurezza”.

