Da Reggio Calabria un Tour storico per la Locride: la squadra di Cricket di Papa Francesco per la prima volta il Italia

9 Giugno 2019 13:33

La Locride protagonista del primo Tour in Italia della squadra di Papa Francesco: l’iniziativa si svolge in collaborazione del Consiglio Pontificio della Cultura, del Coni Calabria, della Regione e della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il 15 aprile 2019, sul suo profilo Facebook, il sindaco di Sant’Agata del Bianco (Reggio Calabria) Domenico Stranieri aveva postato il seguente pensiero: “Forse non tutti sanno che, tra le tante cose, e grazie al Consigliere Comunale Jaime González Molina, Sant’Agata del Bianco è sede del Cricket Calabria. Tra meno di 2 mesi, nella Locride, ci sarà un evento unico: una rappresentativa del Cricket Calabria giocherà contro quella del Vaticano (la squadra di Papa Francesco). Si tratta del primo Tour in Italia del team del Vaticano (che gira il mondo con una specifica missione che non è solo sportiva ma anche sociale). A Jaime, che lavora sempre con umiltà e passione, i miei più sinceri complimenti!”

Adesso arrivano le prime conferme ufficiali di un importante evento che è stato ideato e realizzato non solo per Sant’Agata ma per tutta la Locride. Mercoledì 29 maggio, difatti, in Vaticano, Papa Francesco ha firmato una mazza di Cricket che Jaime Gonzalez donerà in beneficienza per aiutare delle famiglie bisognose che hanno dei bambini ammalati. A Roma, era presente anche il sindaco Stranieri, che ha regalato al Papa, a nome di tutta la comunità santagatese, una statuetta che riproduce S.Agata realizzata dal giovane e bravo artista Carmelo Minnici.

Il Tour della “The Vatican St. Peter’s Cricket Team“, comunemente riconosciuta come la squadra di cricket di Papa Francesco, si svolgerà dal 30 giugno al 3 luglio 2019. Dopo le conferenza stampa di presentazione, prima presso la Cittadella della Regione Calabria e poi presso la sede della Città Metropolitana, si disputeranno due partite: giorno 1 luglio al PalaLumaka di Reggio Calabria (dove saranno presenti molte scuole) e giorno 2 luglio allo stadio F. Raciti di Siderno. Dopodiché, è stato programmato un itinerario turistico-culturale che prevede la visita ufficiale del Team del Vaticano nelle seguenti località: Museo, Lungomare e Duomo di Reggio Calabria; Villa Romana di Casignana, Borgo e Palmenti di Sant’Agata del Bianco.

La Locride quindi, sarà protagonista del primo Tour in Italia della squadra di Papa Francesco, realizzato anche grazie alla collaborazione del Consiglio Pontificio della Cultura, del Coni Calabria, della Regione Calabria, della Città Metropolitana, di alcuni importanti Sponsor e con il patrocinio gratuito dei Comuni di Reggio Calabria, Siderno e Sant’Agata del Bianco. Lo scorso anno il Tour si è svolto in Inghilterra, al Castello di Windsor, in presenza della Regina Elisabetta che ha assistito alla partita tra la squadra di Cricket del Vaticano e la The Royal Household Cricket Club.

Si avvera così il sogno di Jaime Gonzalez Molina, un ragazzo spagnolo impegnato non solo come consigliere comunale di Sant’Agata del Bianco, ma anche come Tecnico della Federazione Cricket Italiana nelle scuole della Locride.

