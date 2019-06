Sicilia, Distribuzione Cambria – Spaccio alimentare. Ugl: “Soddisfatti, continueremo a vigilare sulla tutela dei livelli occupazionali”

9 Giugno 2019 10:33

Salvataggio “Distribuzione Cambria – Spaccio alimentare”, Ugl terziario “Soddisfatti per esito del tribunale fallimentare”

Sull’omologa del tribunale fallimentare di Barcellona Pozzo di Gotto all’accordo tra l’azienda di Pace del Mela “Distribuzione Cambria” ed i creditori, intervengono Carmelo Catalano e Vito Tringale, rispettivamente segretario e vice della federazione provinciale Ugl terziario. “L’esito positivo, per noi, non può che essere motivo di soddisfazione, poiché in questo modo con la continuità aziendale si potrà consentire la cessione dei punti vendita, oggi a marchio “Spaccio alimentare”, e così la garanzia dei livelli occupazionali. Si questo noi, come Ugl, continueremo a vigilare affinché, nel passaggio tra la ditta cedente ed il nuovo acquirente, non venga perso un solo posto di lavoro. Al di là dei proclami, infatti, ci auguriamo che nelle trattative ci sia davvero la volontà di proteggere i circa 180 lavoratori e, per questo motivo, già lunedì chiederemo alla Prefettura l’aggiornamento della convocazione (rinviata proprio in attesa del pronunciamento del tribunale), perché al tavolo istituzionale si possano assumere i giusti impegni a tutela del personale.”

Valuta questo articolo