Reggio Calabria: sabato mattina sit-in di protesta davanti all’ospedale di Polistena, l’adesione dell’amministrazione comunale di Cinquefrondi

27 Giugno 2019 18:48

Reggio Calabria, Michele Conia: “aderisco insieme a tutta la mia Giunta ed al Gruppo Consiliare Rinascita al sit in di sabato 29 Giugno in difesa dell’ospedale di Polistena e della sanità pubblica”

“Aderisco insieme a tutta la mia Giunta ed al Gruppo Consiliare Rinascita per Cinquefrondi al sit in di sabato 29 Giugno in difesa dell’ospedale di Polistena e della sanità pubblica. Siamo stanchi di subire continui disservizi, tagli e di vederci negato il diritto, costituzionalmente sancito, alla salute”, è quanto scrive in una nota il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia. Invito a partecipare alla mobilitazione tutti i miei concittadini perché oggi più che mai è necessario che le istituzioni ed il popolo del sud stiano insieme per lottare e non abbassare più la testa. Ci saremo questa volta come ci siamo sempre stati perché noi saremo sempre dove si lotta per i diritti senza se e senza ma”, conclude il sindaco.

