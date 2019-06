Sicilia, stallo sulla Sea Watch: la nave ancora ferma davanti al porto di Lampedusa

27 Giugno 2019 07:24

Stallo sulla nave Sea Watch, ferma da ieri a un miglio dal porto di Lampedusa: non è ancora arrivata l’autorizzazione allo sbarco dei 42 migranti a bordo della imbarcazione della ong, che ieri è entrata nelle acque territoriali nonostante l’alt intimato dalla Guardia di Finanza.

Le Fiamme gialle sono salite sulla nave per richiedere i documenti alla comandante Carola Rackete, tedesca di 31 anni.

La nave è circondata da motovedette della Guardia costiera che controllano lo specchio d’acqua. Carabinieri e Polizia continuano a controllare la banchina del porto. Si attendono sviluppi per le prossime ore.

Ieri sera il Ministro Matteo Salvini aveva dichiarato: “Non scende nessuno. A meno che non mi arrivi una comunicazione da Bruxelles e mi dicano che 21 vanno ad Amsterdam e 21 a Berlino, il capitano viene arrestato e la nave sequestrata. In questo caso la chiudiamo qui, nessun problema“.

