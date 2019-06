15 Giugno 2019 12:56

Sicilia: schiaffi a bimbi di tre anni che, in un asilo nido, venivamo imboccati con la forza anche quando non volevano mangiare

Schiaffi a bimbi di tre anni in Sicilia che venivamo imboccati con la forza anche quando non volevano mangiare. E’ quanto avrebbero accertato le indagini condotte dai carabinieri che hanno portato all’arresto di una maestra d’asilo di Ragusa. Gli inquirenti, dopo la denuncia di un genitore, hanno installato delle telecamere per verificare quanto successo.

Foto di repertorio

