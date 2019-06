Sicilia, bagarre in Aula durante la seduta sulla questione morale. Musumeci: “Ci sono indagati in ogni gruppo politico, M5S compreso”

13 Giugno 2019 20:59

Sicilia, Musumeci: “In quest’aula gli avvisi di garanzia hanno interessato tutti i gruppi politici, M5S compreso”

“In quest’aula gli avvisi di garanzia hanno interessato tutti i gruppi politici, compreso il M5s, e nessuno si è mai alzato dai banchi del centrodestra o del centrosinistra per puntare l’indice contro quelle persone: nessuno”. È quanto detto Musumeci, durante la seduta all’Ars sulla questione morale. “Una cosa è la morale che codifica i valori etici personali e non collettivi, e un’altra cosa è la giustizia, che è una sorta di visione laica del governo“. Il presidente della Regione Siciliana ha citato anche Virginia Raggi: “Ha ragione, evitiamo di trasformare l’avviso di garanzia in un manganello. Ha talmente ragione la grillina Raggi che da sindaco della Capitale d’Italia ha ritenuto di non dimettersi, ne’ quando ha ricevuto l’avviso di garanzia né quando è stata rinviata a giudizio: ha fatto bene. Perché siamo all’uso politico della giustizia”.

M5S: “non si può sempre aspettare il terzo grado di giudizio, specie quando si è colpiti da capi d’accusa molto gravi”

“Quattro assessori, due presidenti di commissione e quasi un quarto di parlamentari indagati? Ci dispiace, ma se questo per Musumeci e gli altri partiti è normale, per noi non lo è, e non potrà mai esserlo”. È quanto afferma Francesco Cappello, al termine del dibattito sulla questione morale. ‘‘Giustizia e giustizialismo – prosegue il capogruppo M5S all’Ars – non vanno assolutamente confusi? Siamo d’accordo. Ma non si può sempre e comunque aspettare il terzo grado di giudizio, specie quando si è colpiti da capi d’accusa molto gravi e si occupano posti di grande responsabilità. Savona, ad esempio, continua a dirigere la commissione più importante del Parlamento, tra il silenzio generale, pur essendo accusato di truffa. Ci dispiace non possiamo accettarlo’. Musumeci deve pure fare pace con se stesso. Ci spieghi come si possano aspettare i tempi della giustizia, come ha affermato, quando dice che la politica deve anticipare la magistratura”.

