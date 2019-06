15 Giugno 2019 11:20

Sicilia: un 15enne di Modica ha perso la vita in seguito ad uno scontro in pieno centro storico nella città iblea

Sabato mattina di sangue in Sicilia: un quindicenne di Modica ha perso la vita in seguito ad uno scontro in pieno centro storico nella città iblea. Il ragazzo era alla guida di uno scooter e, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i mezzi ed eseguito i rilievi stradali.

Foto di repertorio

Valuta questo articolo