Sicilia: ladro dopo scippo si schianta con la moto, ferito e arrestato

10 Giugno 2019 21:55

Sicilia: ha scippato la borsa ad una donna, ed è fuggito con un’ Honda Sh guidata da un complice, ma lo scooter per l’alta velocità si è scontrato con una Volkswagen Polo e lui si è schiantato a terra ferendosi gravemente

Ha scippato la borsa ad una donna, ed è fuggito con un’ Honda Sh guidata da un complice, ma lo scooter per l’alta velocità si è scontrato con una Volkswagen Polo e lui si è schiantato a terra ferendosi gravemente. Protagonista della vicenda, avvenuta nel quartiere Fasano di Gravina di Catania, un 31enne pregiudicato che e’ ricoverato nell’ospedale del Policlinico dove era stato portato con un’ambulanza del 118. I medici si sono riservata la prognosi. L’uomo e’stato posto in stato di arresto da carabinieri per furto con strappo in concorso. Il complice e’ riuscito a fuggire rubando una Fiat Panda ad un passante che si era fermato per prestare i soccorsi.

(AdnKronos)

