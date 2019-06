Sicilia, fondi dalla Regione ai Comuni. Grasso: “Pieno rispetto dei tempi”

24 Giugno 2019 18:29

Trasferimenti Regione-Enti Locali in Sicilia Grasso: “Finalmente certezza per gli Enti”

Nel pieno rispetto dei tempi stabiliti, è in pagamento in questi giorni la prima trimestralità dei trasferimenti dalla Regione ai Comuni siciliani. Lo rende noto l’assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Bernardette Grasso, che aggiunge: “Grazie alla modifica dei criteri di riparto del Fondo Autonomie locali, che ho fortemente voluto, oggi siamo in grado di erogare la prima trimestralità dei trasferimenti dalla Regione ai Comuni siciliani nel pieno rispetto dei tempi stabiliti. Il precedente sistema di riparto, farraginoso e inutilmente complesso, prevedeva infatti ben nove criteri per la ripartizione delle risorse e comportava continui ritardi e la conseguente totale assenza di certezza di disponibilità delle somme. Ho ridotto i criteri a tre, velocizzando notevolmente l’assegnazione dei fondi ai Comuni, rendendo puntuali i trasferimenti e permettendo di conseguenza egli enti di pagare puntualmente gli stipendi ai propri dipendenti, contando altresì su dati certi per la chiusura dei bilanci. Ancora una volta, il Governo Musumeci imprime un deciso cambiamento di passo verso la semplificazione e l’efficientamento della macchina amministrativa” .

