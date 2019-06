Sicilia, cresce il gruppo Udc all’Ars: entra anche Lo Giudice

11 Giugno 2019 11:58

Sicilia, cresce il gruppo Udc all’Ars: Danilo Lo Giudice lascia il gruppo Misto

Cresce il gruppo Udc all’interno dell’Ars. L’onorevole Danilo Lo Giudice stamattina ha ufficializzato il suo passaggio dal gruppo Misto, alla presenza dei deputi centristi e del sindaco di Messina, De Luca.”Oggi Lo Giudice ritorna in quella che è la sua casa naturale- ha dichiarato Vincenzo Figuccia, deputato dell’Udc all’Ars e leader del movimento Cambiamo la Sicilia– Questi mesi in realtà sono stati anche un’occasione per rafforzare e comprovare ulteriormente questa militanza attraverso tante battaglie condotte insieme, non ultima quella sulle risorse da allocare per salvare le province della Regione siciliana dal default. In questi mesi – prosegue – abbiamo avuto occasione di cementare questa nostra alleanza anche con la battaglia che ha visto Dafne Musolino, assessore del Comune di Messina e candidata alla Europee raggiungere oltre 50.000 voti. Il segretario nazionale Lorenzo Cesa ha voluto investire in un rinnovamento dei moderati in Sicilia che ha portato alla rivolta dei quarantenni e che trova espressione nell’affermazione di questo gruppo così come oggi lo vediamo ricomposto. È una rivolta interna alla classe dirigente presente nella politica siciliana, un modo nuovo di interpretare le iniziative politiche a sostegno del rilancio della Sicilia“.

