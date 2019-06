12 Giugno 2019 07:51

In arresto Paolo Arata e il figlio Francesco: l’accusa è di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni

Tratto in arresto dalla Dia di Trapani l’ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Fi Paolo Arata e il figlio Francesco: l’accusa è di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni.

I due sarebbero soci occulti dell’imprenditore trapanese dell’eolico Vito Nicastri, ritenuto dagli investigatori tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro.

Valuta questo articolo