Sicilia, abusi sessuali su una minorenne: arrestato volontario della Croce Rossa

7 Giugno 2019 18:20

Sicilia, arrestato 36enne: i Carabinieri hanno trovato in casa dell’uomo numerosi file pedopornografici

I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di un 36enne. L’uomo, volontario della Croce Rossa, è accusato di violenza sessuale, divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine nei suoi confronti ha preso il via a settembre, dopo la querela dei genitori di una 13enne. Durante un campo scout a Caltanissetta avrebbe molestato la ragazzina. I carabinieri, nel corso della perquisizione domiciliare in casa, hanno rinvenuto e sequestrato numerosissimi file contenenti materiale pedopornografico.

