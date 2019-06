Serie C, il girone C si delinea: niente Trapani, le ultime indiscrezioni

16 Giugno 2019 10:29

Serie C, il Trapani non prenderà parte al prossimo campionato dopo la promozione ottenuta ieri: chi “scalerà” nel girone C?

Serie C, adesso è ufficiale: il Trapani non farà parte del girone C data la promozione in Serie B sancita ieri con la vittoria sul Piacenza. I siciliani fanno festa per il ritorno nel campionato cadetto, mentre in Serie C aumentano le incognite per capire chi prenderà parte al girone “Sud” che sarà davvero molto competitivo. Il livello sarà infatti decisamente più alto rispetto agli altri due raggruppamenti e questo fa sì che nessuna squadra del centro Italia abbia voglia di giocare nel girone C. Ma tant’è, la Lega Pro prenderà nei prossimi giorni la decisione definitiva, con alcune squadre in lizza per partecipare alla Serie C nel girone della Reggina. Si pescherà in Sardegna? Oppure verranno coinvolte Ternana e Gubbio? Il futuro del girone è in divenire, tenendo conto anche dei possibili ripescaggi in caso di fallimenti che sono a dir poco frequenti nelle calde estati di Serie C. Vediamo intanto le squadre certe di prender parte al girone C.

Serie C, la composizione del girone C in attesa che vengano scelte le ultime due squadre che completeranno la lista

Campania: Casertana, Cavese, Avellino

Puglia: Monopoli, Virtus Francavilla, Bari, Foggia

Basilicata: Potenza, Picerno PZ

Calabria: Catanzaro, Reggina, Rende, Vibonese

Sicilia: Sicula Leonzio, Siracusa, Catania.

