Serie C, composizione del girone C: non ci sarà la Salernitana, manca solo il verdetto del Trapani

10 Giugno 2019 09:51

La prossima Serie C non vedrà ai nastri di partenza la Salernitana, salvo in B il club campano dopo il doppio confronto contro il Venezia

I gironi della prossima Serie C sono ancora lontani dall’essere definiti. Ieri però c’è stato un verdetto importante in merito alla composizione del Girone C in vista della prossima stagione. A duellare con la Reggina non ci sarà infatti la Salernitana. Il club campano è riuscito a salvarsi in Serie B, vincendo il doppio confronto contro il Venezia e raggiungendo dunque la salvezza attraverso i playout. Nella giornata di sabato 15 giugno invece, andrà in scena l’atto finale dei playoff promozione in Serie C, che vedrà impegnato il Trapani nella decisiva sfida contro il Piacenza che potrebbe valere il salto in cadetteria per i siciliani. Dunque il novero delle partecipanti al prossimo campionato sta per essere definito, ma attenzione al solito valzer dei ripescaggi…

Serie C, il girone C in attesa degli ultimi verdetti

Campania : Casertana, Cavese, Avellino

: Casertana, Cavese, Avellino Puglia : Monopoli, Virtus Francavilla, Bari, Foggia

: Monopoli, Virtus Francavilla, Bari, Foggia Basilicata : Potenza, Picerno PZ

: Potenza, Picerno PZ Calabria : Catanzaro, Reggina, Rende, Vibonese

: Catanzaro, Reggina, Rende, Vibonese Sicilia: Sicula Leonzio, Siracusa, Catania.

Valuta questo articolo