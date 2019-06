Serie C, il possibile girone della Reggina: si vola in Sardegna?

19 Giugno 2019 11:03

Serie C, il girone C sarà come sempre molto competitivo, con grandi club quali Bari e Reggina pronti a dare l’assalto alla cadetteria: ecco come potrebbe essere composto

La prossima Serie C inizia a prendere forma. Il novero delle 60 squadre che prenderanno parte ai tre gironi nella stagione 19/20 è stato definito ed ora non resta che suddividere i club in gruppi da 20. Come noto il girone C sarà quello destinato alle squadre del Sud Italia, un girone fortissimo, ricco di club storici che tenteranno l’assalto alla Serie B. Oltre alle squadre del Sud però, vi saranno delle aggiunte che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero arrivare da Lazio e Sardegna. Arzachena, Olbia e Rieti potrebbero infatti essere le squadre scelte per aggiungersi a campane, calabresi, pugliesi, siciliane e lucane nella composizione del girone C. Vediamo dunque quali potrebbero essere le 20 del raggruppamento della Reggina.

Serie C girone C, la possibile composizione

Arzachena, Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Foggia, Monopoli, Olbia, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Vibonese, Viterbese, Virtus Francavilla.

