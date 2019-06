Serie C, Foggia verso l’esclusione dal campionato: la Reggina si tuffa su due big pronti a svincolarsi

25 Giugno 2019 09:05

Serie C, Foggia prossimo all’esclusione dal campionato dopo non aver pagato gli stipendi relativi allo scorso mese di maggio: i dettagli

Serie C, il Foggia viaggia a grandi passi verso l’esclusione dal prossimo campionato. Il club pugliese ha sì consegnato in Lega Calcio a Firenze la documentazione idonea all’iscrizione al campionato di Lega Pro, con i 150mila euro della quota di iscrizione e i 350mila euro di fideiussione assicurativa, ma mancano ancora i pagamenti relativi agli stipendi di maggio. La Lega Pro da quest’anno applica misure molto più stringenti, dunque il Foggia si appresta ad essere escluso dal prossimo campionato, il club non ha trovato i 700mila euro necessari per proseguire.

Insomma, ci si attende una nuova ondata di corse ai ripescaggi, con questa ed altre situazioni calde nel campionato di Serie C. Nel frattempo tutti i calciatori della rosa foggiana potrebbero essere svincolati, con notevole interesse anche da parte della Reggina che nei giorni scorsi ha sondato il terreno per l’attaccante Mazzeo ed anche per l’esterno Loiacono. Nel frattempo anche il Siracusa non ha completato l’iscrizione al prossimo campionato di C, dunque saranno due le squadre che dovranno essere rimpiazzate nel fortissimo girone C del torneo.

Valuta questo articolo