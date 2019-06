Serie C: le 60 squadre partecipanti alla stagione 19/20 e le ipotesi per quanto concerne i gironi

18 Giugno 2019 09:49

Serie C, in gironi in vista dell’annata 19/20 verranno delineati nelle prossime settimane, intanto è stato definito il novero delle squadre partecipanti ai campionati

Serie C, la stagione 18/19 si è da poco conclusa, con gli ultimi verdetti giunti al termine dei playoff promozione che hanno visto trionfare il Trapani. Neanche il tempo di andare in vacanza, che già si sta pensando alla prossima annata. Delineato infatti il novero delle squadre che prenderanno parte alla prossima stagione, le 60 squadre che dovranno essere divise nei consueti gironi A, B e C.

Serie C: le 60 squadre che parteciperanno alla stagione 19/20

9 LOMBARDIA – Lecco, Como, Pergolettese, Pro Patria, Feralpisalò, Monza, AlbinoLeffe, Renate, Giana Erminio

7 TOSCANA – Pianese, Arezzo, Robur Siena, Carrarese, Pontedera, Pistoiese, Lucchese

6 EMILIA ROMAGNA – Carpi, Cesena, Imolese, Piacenza Ravenna, Rimini

5 PIEMONTE – Pro Vercelli, Novara, Alessandria, Juventus U23, Gozzano

4 CALABRIA – Catanzaro, Reggina, Rende, Vibonese

4 PUGLIA – Bari, Virtus Francavilla, Foggia, Monopoli

4 VENETO – Padova, Venezia, Arzignano Valchiampo, Vicenza

3 CAMPANIA – Avellino, Cavese, Casertana

3 SICILIA – Catania, Sicula Leonzio, Siracusa

3 MARCHE – Sambenedettese, Fermana, Vis Pesaro

2 BASILICATA – Picerno, Potenza

2 LAZIO – Viterbese, Rieti

2 SARDEGNA – Olbia, Arzachena

2 UMBRIA – Ternana, Gubbio

1 ABRUZZO – Teramo

1 FRIULI VENEZIA GIULIA– Triestina

1 LIGURIA – Albissola

1 TRENTINO ALTO ADIGE – SudTirol

Per quanto concerne la divisione nei tre gironi, ci sono ancora diverse incognite, sopratutto in merito a chi dovrà “scendere” geograficamente nel fortissimo girone C. Vediamo dunque come potrebbero essere suddivisi i gironi, in attesa che qualche situazione delicata dal punto di vista societario venga definitivamente definita (possibili ripescaggi in caso di fallimento di alcuni club a rischio).

Girone A

Albissola, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Lucchese, Novara, Pergolettese, Piacenza, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Siena.

Girone B

Albinoleffe, Alto Adige, Arzignano, Carpi, Cesena, Imolese, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Monza, Padova, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Teramo, Ternana, Triestina, Venezia, Vicenza, Vis Pesaro.

Girone C

Arzachena, Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Foggia, Monopoli, Olbia, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Vibonese, Viterbese, Virtus Francavilla.

Valuta questo articolo