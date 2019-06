Sea Watch in porto a Lampedusa, Salvini: “Comportamento criminale della comandante”

29 Giugno 2019 07:58

Salvini: “Comportamento criminale della comandante della Sea Watch, ha messo a rischio la vita degli agenti della Guardia di Finanza”

“Comportamento criminale della comandante della Sea Watch, che ha messo a rischio la vita degli agenti della Guardia di Finanza. Ha fatto tutto questo con dei parlamentari a bordo tra cui l’ex ministro dei trasporti: incredibile“: lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito a quanto accaduto nelle scorse ore a Lampedusa.

“Comandante fuorilegge arrestata. Nave pirata sequestrata. Maxi multa alla ONG straniera. Immigrati tutti distribuiti in altri Paesi europei. Missione compiuta“, scrive su Facebook il ministro. “P.S. Vergogna per il silenzio del governo olandese. Tristezza per i parlamentari italiani a bordo di una nave che non ha rispettato le leggi italiane, attaccando addirittura una motovedetta delle nostre Forze dell’Ordine. Giustizia è fatta“.

