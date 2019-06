Caos migranti, la Sea Watch forza il blocco e arriva a Lampedusa. Salvini: “l’Olanda si faccia carico dei clandestini”

26 Giugno 2019 18:35

Caos migranti: la Sea Watch viola il divieto, entra in acque italiane e arriva a Lampedusa per fa sbarcare gli immigrati

La Sea Watch viola il divieto, entra nelle acque italiane e arriva a Lampedusa dove sul molo ci sono una decina di poliziotti e carabinieri. La nave è circondata dalle movedette della Guardia di Finanza. Matteo Salvini è durissimo: “per un giochino politico stanno mettendo a rischio i migranti.Useremo ogni mezzo legalmente lecito e necessario per bloccare questo scempio del diritto. L’Italia non può essere punto di approdo per i complici dei trafficanti di esseri umani. L’autorizzazione non la darò mai. Pretendiamo come Italia dignità e rispetto. Questo vale anche per i preti che dicono ci penso io”.

La Sea Watch è appena arrivata a Lampedusa: sul molo carabinieri e poliziotti

La nave Sea Watch è appena arrivata a Lampedusa. L’imbarcazione si trova a poca distanza dal porto. Sul molo ci sono una decina tra poliziotti e carabinieri.

Sea Watch: attracco previsto in serata al Porto di Lampedusa

Dovrebbe attraccare a Lampedusa dopo le 20.30, la nave Sea Watch che, forzando il blocco della Finanza è ormai davanti all’isola. L’unico approdo possibile, viste le dimensioni dell’imbarcazione, è il molo commerciale. I 42 migranti, però, potrebbero essere trasferiti sulle motovedette della Capitaneria e portati a terra.

Sea Watch, Salvini: “la nostra pazienza ha un limite”

“Sono stufo, lo sappia quella sbruffoncella. La nave è olandese, la nostra pazienza ha un limite: è un atto ostile. Hanno fatto una battaglia politica sulla pelle dei migranti. Qui non sbarca nessuno”, afferma stizzito il vicepremier Salvini.

Sea Watch, Salvini: “chi non si ferma all’alt viene arrestato”

“Se qualcuno stasera non si ferma alla paletta dei carabinieri viene arrestato, mi domando perché non ci sia identico intervento da parte di chi di dovere nei confronti di chi è reiteratamente al di fuori della legge”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in conferenza stampa al Viminale.

Sea Watch, il sindaco di Lampedusa: “pronti ad accogliere i migranri”

“L’accoglienza rientra nella nostra indole. Continuiamo ad accogliere tante persone. Gli sbarchi non sono mai cessati, quelli che vengono detti fantasma e che non creano problemi a nessuno, quanto pare. Il finimondo di scatena solo quando arriva una nave della ong… il fatto che la gente arrivi per noi e’ normale, come nel caso degli otto che sono arrivati stanotte. Polemiche senza senso quella su porti chiusi e porti aperti. Noi continuiamo ad accogliere”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa Totò Martello.

Salvini: “Olanda si faccia carico dei migranti a bordo Sea Watch”

E’ durissimo Matteo Salvini: “è una provocazione e un atto ostile, avevo già scritto al mio omologo olandese, e ora sono soddisfatto che l’ambasciatore d’Italia all’Aja stia facendo un passo formale presso il governo dei Paesi Bassi. L’Italia merita rispetto: ci aspettiamo che l’Olanda si faccia carico degli immigrati a bordo”.

La comandante della Sea Watch: “so cosa rischio ma voglio portare in salvo i migranti”

“Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo”. Così la comandante della Sea Watch, Carola Rackete.

Sea Watch, Zingaretti: “il Governo dia spiegazioni”

“Il governo deve spiegare perché è assente in Europa e perché ha una doppia politica con i riflettori che si accendono solo quando c’è una Ong. Serve una politica sulle migrazioni, questo governo non ce l’ha e qualcuno dovrà dare spiegazioni”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Sea Watch, il prete Lampedusa: “grazie alla comandante Carola”

“Grazie Carola! Grazie di esserti fatta carico del peso dell’umanita’ nel mondo grande e terribile governato dell’egoismo”. Anche don Carmelo La Magra, sacerdote della parrocchia di San Gerlando a Lampedusa, ha condiviso sui social il post, scritto su Facebook, del Forum Lampedusa solidale.

Sea Watch, Casarini: “massimo sostegno a Carola Rackete”

“Diamo il massimo sostegno a Carola Rackete, il comandante della Sea Watch che ha deciso di approdare a Lmpedusa in quanto responsabile delle persone salvate. Stiamo già raccogliendo i soldi per pagare l’eventuale multa. Vale più una vita umana“. Lo dice all’Adnkronos Luca Casarini, uno dei capi missione della ong Mediterranea

Sea Watch tra circa un’ora arriverà a Lampedusa ignorando l’alt della finanza

La nave Sea Watch dopo avere ignorato l’alt della Guardia di Finanza si sta dirigendo verso l’isola di Lampedusa, arriverà tra circa un’ora.

Sea Watch: “basta, siamo entrati”

La nave Sea watch su Twitter: “la colpa: essere stati soccorsi da una Ong. La punizione: friggere sul ponte di una nave per settimane. Rifiutati e abbandonati dall’Europa. Intanto sono più di 200 le persone sbarcate nei giorni scorsi a Lampedusa. Basta, siamo entrati”.

