Sea Watch, Marziale: “pronti ad accogliere i minori a Reggio Calabria”

27 Giugno 2019 22:50

Sea Watch, Marziale: “pronti ad accogliere i minori, gli daremo ospitalità a Reggio Calabra, ne ho già parlato con il sindaco”

“Se la situazione della Sea Watch non si sblocca entro domani, sono disposto a venire prendere i tre minori a bordo della nave di persona. Gli daremo ospitalità a Reggio Calabra, ne ho già parlato con il sindaco del Comune. Mi appello al Capo dello Stato e al Prefetto affinchè quei minori vengano fatti scendere e sono pronto a presentare un esposto all’Onu per violazione delle convenzioni internazionali”. E’ quanto afferma Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria. “Ricordo – ha aggiunge – che la convenzione internazionale sui diritti dei bambini è stata firmata anche dall’Italia. Secondo quest’ultima, i minori hanno diritto di cittadinanza in ogni angolo del mondo. Ritengo grave il fatto che si stia violando la convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e nessuno ne parli”, conclude.

