Sea Watch, Ficarra (Lega): “Orfini si dimetta. Le sue parole a favore della capitana sono un tradimento al giuramento di fedeltà alla Repubblica”

30 Giugno 2019 16:46

Sea Watch, Ficarra (Lega): “Vergognose le dichiarazioni rilasciate dal parlamentare PD, si dimetta”

“È vergognoso che un parlamentare della Repubblica possa avvalorare, rendendosi complice assieme ai suoi colleghi di partito Delrio e Faraone, un gesto criminale affermando che se sei fosse stato al posto della comandante della Sea Watch avrebbe agito esattamente come lei“.

È quanto afferma Elio Ficarra, responsabile degli enti locali per la provincia di Palermo e vice capogruppo al consiglio comunale della Lega in merito alle affermazioni del parlamentare nazionale del Pd, Matteo Orfini al gesto della capitana Carola Rackete che ha forzato il blocco navale deciso dal governo.

“Una dichiarazione che non può trovare alcuna giustificazione e che assume ancora di più una deriva da fuorilegge da parte di chi, nel ruolo di deputato della Repubblica, dovrebbe combattere la legalità tutelando anche i militari della Guardia di Finanza. Quest’ultimi, come da loro stessi dichiarato, hanno rischiato la vita per colpa della comandante che aveva deciso di violare a tutti i costi le leggi italiane anche a prezzo di speronare un’imbarcazione militare”.

“Se questo è il Partito democratico che sciorina lezioni di morale e di buonismo e che vorrebbe candidarsi nuovamente a guidare il governo del Paese, infrangendo palesemente le leggi dello Stato e comportandosi alla stregua di chi con arroganza pretende di essere nel giusto, possiamo dormire sonni tranquilli. Tutto ciò conferma la buona fede dei provvedimenti voluti dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, per mettere in sicurezza i nostri confini”.

