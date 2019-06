Sblocca Cantieri, Bucalo: “In Sicilia resta strumento solo teorico”

18 Giugno 2019 18:54

La deputata di Messina: “Le grandi opere, se mai le faranno, forse le faranno da un’altra parte mentre noi, intanto, continuiamo ad aspettare il Ponte sullo Stretto”

“Lo Sblocca cantieri in Sicilia resta uno strumento solo teorico. Le grandi opere, se mai le faranno, forse le faranno da un’altra parte mentre noi, intanto, continuiamo ad aspettare il Ponte sullo Stretto, il raddoppio ferroviario della Messina – Palermo, la Nord-Sud, meglio conosciuta come Strada dei Due Mari (70 anni di lavori mai finiti). E aspettiamo, come lo stesso sindaco di Agrigento Lillo Firetto ha puntualizzato, anche il fondo salva imprese, per riprendere e portare finalmente a compimento i lavori della Agrigento – Caltanissetta e della Palermo – Agrigento. Insomma, in Sicilia non c’è più bisogno di sopralluoghi e passerelle camuffate da inaugurazioni, di propaganda e di selfie trionfalistici, ma di atti concreti e di risorse che ad oggiancora non ci sono”. Lo afferma Carmela Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Lavoro della Camera.-

