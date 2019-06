16 Giugno 2019 19:06

Sardegna: una donna 85enne, caduta in mare con la sedia a rotelle, è morta annegata. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118

Tragedia a Teluada, in Sardegna, dove una donna 85enne, caduta in mare con la sedia a rotelle, è morta annegata. Secondo i primi accertamenti, la donna, paraplegica, ospite della casa di riposo, era andata a a fare una passeggiata al porticciolo accompagnata da un’altra persona. Per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata in mare dalla banchina. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Valuta questo articolo