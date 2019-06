Sant’Agata Militello, rapina alle poste: arrestato pregiudicato 47enne [DETTAGLI]

23 Giugno 2019 10:37

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno arrestato C.E. 47enne pregiudicato di S. Agata Militello, in attuazione di ordine di carcerazione, ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso. I militari dell’Arma hanno rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato in quanto deve scontare una pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione per il reato di rapina in concorso commesso, nel dicembre 2006, presso la sede dell’Ufficio Postale di S. Agata di Militello. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto per l’espiazione della pena.

