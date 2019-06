Sanità, la Sicilia è a corto di medici. Musumeci: “Non faremo la fine del Molise, no ai militari”

5 Giugno 2019 19:03

Musumeci: “In Sicilia stiamo lavorando perché i camici bianchi possano aumentare e possano dare risposte”

“Non troviamo medici. Addirittura in alcune regioni d’Italia, come il Molise, si è pensato di coinvolgere addirittura l’Esercito. Insomma i medici militari. Mi sembra una soluzione da estrema ratio. Vorremmo che i medici in divisa potessero continuare a fare il proprio lavoro“. Lo ha detto il governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci a margine del protocollo di intesa tra le università siciliane e quella di Pittsburgh. “In Sicilia stiamo lavorando perché i camici bianchi possano aumentare e possano dare risposte”, ha aggiunto Musumeci.

