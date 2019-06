19 Giugno 2019 15:42

Dall’aula del Senato arriva il via libero al DL Calabria

Via libera dall’Aula del Senato al DL Calabria che reca misure emergenziali per il servizio sanitario calabrese e altre misure urgenti in materia sanitaria. I si’ sono stati 137, i no 103 e 4 gli astenuti. Il provvedimento, gia’ approvato dalla Camera dei deputati, sara’ ora convertito in legge.

Valuta questo articolo