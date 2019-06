Melma sul mare di San Saba, Amam: “Depuratore perfettamente funzionante”

20 Giugno 2019 13:48

Mare sporco a San Saba, Amam: “Depuratore in perfetta efficienza e monitoraggio costante”

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio costante che AMAM svolge nella conduzione del Depuratore della zona nord di Messina e su segnalazione di diversi abitanti della zona costiera compresa tra Rodia e San Saba, che evidenziavano la presenza di chiazze melmose sul mare, i tecnici di AMAM SpA hanno proceduto a controlli specifici e ulteriori rispetto ai consueti, in esito ai quali non si riscontra alcun malfunzionamento dell’impianto di depurazione.

Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati prelevati campioni per le analisi delle acque, a garanzia della salute pubblica e per indagare l’origine e la natura della presenza anomala di sostanze surnatanti nell’area costiera indicata, i cui esiti si attendono nei prossimi giorni.

Sono altresì in corso i controlli per verificare l’esistenza di eventuali scarichi a mare ‘abusivi’ e domani si procederà alle ulteriori campionature rientranti nelle attività routinarie di monitoraggio e controllo, estese anche alle acque marine, così come previste nella pianificazione che AMAM effettua, in applicazione alla Tabella 7 della legge regionale 27/86, richiedendo appunto l’analisi periodica delle acque costiere entro i 100 metri dalla battigia.

Valuta questo articolo