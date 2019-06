San Luca: venerdì 28 giugno il convegno sul futuro della locride

26 Giugno 2019 14:55

Il 28 giugno, presso la scuola elementare I.C. Corrado Alvaro San Luca-Bovalino, si terrà il convegno “Tracciamo una strada per lo sviluppo della Locride”

Venerdì 28 giugno, presso la scuola elementare I.C. Corrado Alvaro San Luca-Bovalino, si terrà il convegno “Tracciamo una strada per lo sviluppo della Locride”. Il convegno – organizzato dal comune di San Luca in collaborazione con diverse istituzioni della Locride – si pone come obiettivo l’individuazione di nuove idee e proposte condivise per la crescita economica del territorio. Il via ai lavori è previsto alle 17.30, con i saluti del sindaco di San Luca Bruno Bartolo, del Presidente della Federazione degli Ordini del Commercialisti ed Esperi Contabili di Calabria e Basilicata Domenico Arcuri, del Presidente dell’ODCEC di Locri Ettore Lacopo e del consigliere della Fondazione Corrado Alvaro Ilario Ammendolia. A seguire, la tavola rotonda moderata dal vicepresidente dell’ODCEC di Locri Francesco Scordino vedrà partecipare esperti di fisco, lavoro e comunicazione, come il massmediologo e consigliere comunale Klaus Davi, il commercialista Antonio Gigliotti, il Presidente di CNPR (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali) Luigi Pagliuca, il docente di Politica Economica per lo sviluppo presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria Domenico Marino e il consigliere dell’ODCEC di Locri Annalisa Certomà.

