Giochi olimpici invernali, Salvini: “Avremo milioni di turisti e visitatori, una grande immagine dell’Italia in tutto il mondo”

24 Giugno 2019 20:01

Salvini sui giochi olimpici: “Magari qualcuno gufava per dar contro al governo”

“Oggi è una giornata per cui magari qualcuno gufava. Son convinto che qualcuno pur di dare addosso al governo tifava per altri”. Lo ha detto Matteo Salvini, commentando l’assegnazione dei giochi olimpici invernali all’Italia. “Con le olimpiadi – spiega – arriveranno investimenti, strade, tanti impianti sportivi da mettere a posto, non solo in Lombardia e Veneto, ma in tutta Italia. Significa milioni di turisti di visitatori, una grande immagine dell’Italia in tutto il mondo“. “Mi dispiace per chi si è tirato indietro“, ha detto riferendosi a Torino: “Avremmo avuto tutto l’arco alpino. Anche al governo c’era qualcuno che ci credeva di più, qualcuno che ci credeva meno. Però l’importante è il risultato”.

