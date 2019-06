Salvini a Berlusconi: “la Lega è il traino del Centro/Destra, non si vive di nostalgia”

27 Giugno 2019 23:02

Salvini sulle regionali in Umbria, Calabria, Toscana ed Emilia Romagna: “quattro regioni da sempre governate dalla sinistra dove spero di vincere”

“L’ho detto anche a Berlusconi quando l’ho incontrato, non viviamo di nostalgia. A furia di ricordare il Milan di Rijkaard, Gullit e Van Basten la prossima coppa la alziamo nel 2051. Anche qua è inutile ricordare il 1994 e il 1998”. E’ quanto afferma Matteo Salvini nel corso di un convegno organizzato da Libero a Milano. Il Ministro degli Interni ha anche parlato delle regionali in Umbria, Calabria, Toscana ed Emilia Romagna: “quattro regioni da sempre governate dalla sinistra dove spero di dare un ricambio via Lega a traino del Centro/Destra”.

Valuta questo articolo