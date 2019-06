29 Giugno 2019 23:00

Sono partiti dalla Campania i saldi estivi: lunedì sarà la volta della Sicilia, martedì della Basilicata e da sabato 6 luglio anche nelle restanti Regioni

Iniziano i saldi estivi 2019, partiti già in Campania mentre lunedì sarà la volta della Sicilia, martedì della Basilicata e da sabato 6 luglio anche nelle restanti Regioni. Secondo Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media poco meno di 230 euro per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro.

