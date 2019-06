Rousseau City Lab: Casaleggio, Giulia Grillo e Catalfo a Catania

19 Giugno 2019 20:39

Nona tappa del Rousseau City Lab a Catania: ecco il programma

“Le trasformazioni del mercato del lavoro non sono solo uno scenario futuro ineludibile, i cambiamenti dovuti all’impatto delle nuove tecnologie sono già in atto e lo vediamo ogni settimana, basta seguire le cronache del mondo economico-produttivo. Ci sono vantaggi importanti ma anche problemi seri che riguardano la riduzione dei posti di lavoro. Ignorare la questione è un modo per farci travolgere dagli aspetti negativi, dobbiamo invece affrontarla confrontandoci, con contributi e contenuti di qualità“. Lo afferma la senatrice del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo, presidente della commissione Lavoro di Palazzo Madama, commentando il tema al centro della nona tappa del Rousseau City Lab, il tour promosso dall’associazione Rousseau per portare la democrazia diretta e la cittadinanza digitale nelle piazze delle principali città italiane. L’appuntamento è per sabato 22 giugno a Catania, a partire dalle ore 18.00 in piazza Nettuno.

“A Catania – aggiunge la senatrice M5S Barbara Floridia, tra gli organizzatori dell’evento – parleremo di sfide e diritti dei lavoratori e per i lavoratori di domani, di sviluppo digitale, degli aspetti più innovativi per il settore industriale, dei nuovi modelli di welfare. Vogliamo promuovere un dibattito di idee che porti a soluzioni di lungo periodo”.

Il programma della tappa catanese

Ore 18.00 – “Maratona Rousseau. #Innovazione, #lavoro, #cittadinanzadigitale, #intelligenzacollettiva. Per due ore si alterneranno sul palco i portavoce siciliani del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo.

Ore 20.00 – Intervento del giornalista Federico Ruffo, uno dei migliori reporter investigativi della nuova generazione, firma di punta di due tra i più importanti programmi d’inchiesta del paese: Report e Presa Diretta. Il titolo del suo intervento è “Fondata sul lavoro. Le sfide dei lavoratori e per i lavoratori di domani”.

Ore 20.30 – Dibattito su “Capitali di ventura. L’industria dell’innovazione per il futuro del paese. Ne parleranno: Roberto Magnifico, Partner e Board member LVenture Group; Barbata Labate, imprenditrice e fondatrice di ReStore e Risparmiosuper.it. Modererà Enrica Sabatini, socio dell’Associazione Rousseau e responsabile ricerca e sviluppo.

Ore 21.00 – Spazio a “futuro del lavoro vs lavoro del futuro”. Moderati da Massimo Bugani, socio dell’Associazione Rousseau, ne parleranno: Corrado Spinella, direttore nazionale CNR settore fisica innovazione e ricerca; Marco Bellezza, consigliere giuridico per le comunicazioni e l’innovazione digitale del vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio; Simone Massaro, Ceo di BaxEnergy; Mirko Viola, imprenditore, innovatore sociale e civic designer, business community manager di Tree.

Ore 21.30 – “Il welfare del futuro. Nuovi modelli per i cittadini di domani”. Il giornalista Federico Ruffo intervista Pasquale Tridico, presidente dell’Inps.

Ore 22.00 – “Dal reddito di Cittadinanza al Salario Minimo. Una rivoluzione nel mondo del lavoro”. Interviene la senatrice del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo, presidente della commissione Lavoro e Previdenza sociale del Senato.

Ore 22.30 – “Governare il cambiamento. Lavoro e salute al centro del programma per il cambiamento”. Interviene Giulia Grillo, ministro della Salute.

Ore 23.00 – “Viaggio nel mondo dei diritti dei lavoratori di domani”. Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, e Alessandro Di Battista.

Valuta questo articolo