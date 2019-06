28 Giugno 2019 18:15

Roma, il poliziotto, trasportato d’urgenza in ospedale, è stato colpito varie volte. Stava provando a sedare una lite familiare

Un poliziotto è stato accoltellato da un pregiudicato a Tor Bella Monaca a Roma. L’agente, trasportato d’urgenza in ospedale, è stato colpito più volte. L’agente era intervenuto in una tabaccheria per sedare una lite tra marito e moglie e lì è stato accoltellato. Immediatamente arrestato l’aggressore.

