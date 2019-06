“Rodi Milici legge”: appuntamento nella Sala Antiquarium, focus su economia e famiglia

1 Giugno 2019 14:05

Rodì Milici legge: appuntamento nella Sala Antiquarium, focus su economia e famiglia

Prima della stagione estiva, ancora una volta l’Amministrazione comunale offre un momento di riflessione alla comunità collinare con un incontro del progetto #RodìMilicilegge, che quest’anno segue il percorso tematico denominato Rigenerazione. Sabato prossimo 8 Giugno 2019, alle ore 19, presso la Sala Antiquarium si parlerà di economia e famiglia a partire dal testo di Lubomír Mlčoch. Family economics. Come la famiglia può salvare il cuore dell’economia. A condurre la discussione dopo i saluti del sindaco Eugenio Aliberti sarà il commercialista Giovanni Agnello. Il progetto #RodìMilicilegge giunto alla sua terza annualità intende favorire la discussione all’interno della comunità sulle tematiche di attualità, a partire dalla valorizzazione del vasto patrimonio librario presente nella Biblioteca comunale “Stefano Germanò”, che a breve vedrà nuova vita, dopo i lavori di ristrutturazione della facciata e degli interni. Il prossimo incontro sulla questione economica riveste un’importanza particolare in quanto soprattutto nel mondo globalizzato in cui viviamo i processi economici e gli enti che li muovono rappresentano un ambito a volte oscuro, su cui è bene far chiarezza, soprattutto in connessione all’idea di un’economia che non schiaccia l’uomo e la famiglia, ma possa promuoverne la piena realizzazione. Forse – e questa sarà la domanda sottesa a tutto l’incontro – un’economia che mette al centro l’uomo e la famiglia – piuttosto che i trasferimenti virtuali – sarebbe più finalizzata al bene comune di una nazione?

