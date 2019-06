6 Giugno 2019 22:28

Mega rissa in Calabria dove due donne e un uomo, tutti appartenenti alla stessa famiglia, sono rimasti feriti a seguito di una lite

Incredibile rissa in Calabria dove due donne e un uomo, tutti appartenenti alla stessa famiglia, sono rimasti feriti a seguito di una lite avvenuta a Grisolia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la colluttazione ha visto fronteggiarsi due famiglie rivali da tempo per vecchie ruggini. Esploso anche un colpo di fucile. I militari della Compagnia di Scalea sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.

Foto di repertorio

