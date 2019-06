Cultura del riciclo, l’iniziativa a Messina: 1 bottiglia di plastica e 1 lattina in cambio di un libro

11 Giugno 2019 12:46

“Un libro in sospeso per l’ambiente”, l’iniziativa a Messina promossa dall’associazione Cuore di Drago e dalla libreria Bookelt del Delfino

L’Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) “Cuore di Drago” e la Libreria Booklet del Delfino promuovono l’iniziativa “Libro in sospeso per l’ambiente”, per replicare anche qui a Messina la splendida iniziativa realizzata dal Libraio Michele Gentile a Polla.

Il progetto partirà da lunedì 17 Giugno 2019, la libreria Booklet del Delfino (Via S. Domenico Savio, 84) metterà da parte tutti i libri per bambini/ragazzi che verranno comprati dai clienti della libreria.

Il presidente e i soci dell’A.P.S “Cuore di Drago” si occuperanno di diffondere l’iniziativa alle Scuole Elementari e Medie di Messina, in modo che con l’inizio del nuovo anno scolastico 2019/2020 i bambini/ragazzi delle scuole possano portare presso la libreria “1 bottiglia di plastica e 1 lattina di alluminio” in modo che possano essere correttamente smaltiti e ricevere in cambio uno dei libri accantonati in precedenza dalla libreria.

Il proprietario della libreria Dario Delfino si è reso disponibile anche a mettere da parte dei libri per bambini usati e in buono stato che verranno donati dai clienti, inoltre si impegna a raccogliere i rifiuti differenziati donati dai bambini e a portarli presso una delle isole ecologiche del Comune.

Riteniamo che progetti come questo siano fondamentali per favorire la lettura e promuovere la “cultura del riciclo”, sensibilizzando tutti sui vantaggi che possono derivare dal riutilizzo dei materiali fino a favorire una “rivoluzione dal basso”.

L’associazione Cuore di Drago

L’Associazione di Promozione Sociale “Cuore di Drago” nasce nel febbraio del 2017 con l’obiettivo di diventare un punto focale nello svolgimento di attività ludico-sociali Messinesi. Cuore di Drago rivolge la sua attenzione alla realtà Messinese nell’intento di provvedere alle necessità delle famiglie con difficoltà socio-economiche. Propone inoltre un punto di incontro dedicato alle giovani generazioni che sempre più risultano carenti di valori.

L’intento dei tre soci fondatori Dino Cafiero, Alessandro Pullia e Rosario Grungo, è quello di utilizzare l’aspetto ludico per far interagire personalità di ogni genere, favorendo la condivisione, il rispetto del prossimo e l’aiuto reciproco. Nel tentativo di realizzare tale obbiettivo mettono a disposizione degli associati una sede operativa fornita di innumerevoli giochi da tavolo, calcio balilla, ping-pong ed attrezzatura di vario genere per campagne di gioco di ruolo cartaceo e dal vivo.

