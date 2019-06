Da Lourdes a Messina: arrivano le reliquie di Santa Bernadette

23 Giugno 2019 10:01

Messina, le reliquie di Santa Bernadette a Gliaca di Piraino. Il messaggio del Vescovo Giombanco

Da giorno 27 aprile sino al 24 agosto 2019, il reliquario di Santa Bernadette Soubirous sarà in Italia. L’urna, contenente una costola della santa, partita da Lourdes, toccherà durante la sua peregrinatio italiana, 34 Diocesi della penisola italiana.

Dal 1 al 4 Luglio le reliquie di Santa Bernadette saranno ospitate dalla Diocesi di Patti (Messina), presso la Parrocchia Maria SS. di Lourdes a Gliaca di Piraino. Sarà una tre giorni ricca di momenti di liturgia, condivisione e di preghiera, in cui i fedeli avranno la grazia di poter sostare davanti al reliquiario di Colei a cui apparve la Madonna nella grotta di Massabielle, e che venne canonizzata l’8 dicembre 1933 da Papa Pio XI.

“Un grande dono che la Vergine Maria fa alla nostra Diocesi e alla nostra Parrocchia a lei intitolata“, ha affermato Padre Antonio Mancuso della Parrocchia Maria SS. di Lourdes a Gliaca di Piraino.”Grazie al nostro Vescovo per aver reso possibile questa visita. Grazie all’ufficio Liturgico Diocesano e ai Cappellani responsabili della pastorale sanitaria per aver collaborato alla stesura del programma. Grazie a Nino Bartuccio per la grafica. Grazie a quanti collaboreranno per la buona riuscita dell’evento“.

