Reggio Calabria, tragedia sui binari in città: uomo muore travolto da treno vicino passaggio a livello

29 Giugno 2019 10:07

Uomo finisce sotto i binari nei pressi della stazione ex Omeca a Reggio Calabria, Polizia sul posto

Tragedia alle prime ore di questa mattina a Reggio Calabria: intorno alle ore 6:30 un uomo del quale non è ancora stato possibile definire l’identità, è stato travolto da un treno all’altezza del passaggio a livello nei pressi della stazione ex Omeca. Sono appena terminati i rilievi del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria e del medico legale e sono in corso gli accertamenti per definire la natura dell’evento. L’intervento è stato gestito dal personale della Compartimento di Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria. Al momento non si esclude possa essersi trattato di suicidio, in base alle prime testimonianze. Il treno ha subito fermato la propria corsa ma ormai non c’era più nulla da fare. La circolazione è stata sospesa, ed è stato immediatamente attivato un servizio sostitutivo a mezzo Pullman sulla tratta Reggio Calabria – Melito di Porto Salvo. A breve la circolazione ferroviaria riprenderà regolarmente.

Valuta questo articolo