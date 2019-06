Reggio Calabria: Stanza101 organizza incontro su “sanità reggina fra eccellenze e disastri”

13 Giugno 2019 09:24

Reggio Calabria: continuano gli incontri nel salotto di Stanza101 nell’ambito del progetto #AmaReggio

Continuano gli incontri nel salotto di Stanza101 nell’ambito del progetto #AmaReggio in cui, attraverso una serie di dibattiti, si vuole stimolare un confronto ed una riflessione partecipata sul futuro della città. Venerdì 14 alle ore 19.00, presso la sede di Stanza101 sita in via D.Chiesa nr 1 (discesa Istituto De Blasi), si parlerà di “Sanità reggina fra eccellenze e disastri” insieme a Bruno Ferraro, segretario nazionale del sindacato FIALS, e Domenico Quattrone, medico in terapia del dolore presso il Grande Ospedale Metropolitano Riuniti di Reggio Calabria.

Le recenti notizie sulla sanità reggina hanno riportato al centro del dibattito questa tematica sempre più scottante. Fra un proclama e l’altro, il circolo culturale Stanza101 ha deciso di stimolare un dibattito coinvolgendo due esperti affinchè i reggini possa cominciarsi a fare un’idea concreta sulla situazione attuale e quali scenari si possono aprire nel futuro prossimo.

