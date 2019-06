Reggio Calabria, al via il concorso di bellezza “Miss Sirena della Costa Viola”

30 Giugno 2019 15:01

A Bagnara Calabra (Reggio Calabria) l’evento per celebrare la bellezza della donna in tutte le sue forme e promuovere la cultura della solidarietà

“La bellezza salverà il mondo” Todorov esaltava il bello attraverso l’arte, la bellezza come Assoluto, la bellezza del cuore. Al cuore intende la CPO di Bagnara Calabra, parlare della Donazione. La seconda edizione di “Donare sotto le stelle” momento di spettacolo e cultura, organizzato il 6 agosto alle ore 22,00 presso Piazza Matteotti, promuove la “donazione” come gesto di vita quotidiana, non eroico, ma d’Amore.

In collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali e Pari Opportunità dopo il successo dell’anno scorso, la CPO organizza una serata all’insegna della donazione, tra una testimonianza ed un approfondimento dei vari modi di “come” donare, sarà ripreso un concorso di bellezza istituito a Bagnara e da tempo tralasciato.

Una ricerca storica, attraverso reperti storici abilmente conservati dalla Proloco della cittadina, ha entusiasmato cosi tanto le componenti della CPO da voler spolverare il concorso “La sirena della costa Viola”.

Non sarà un concorso di bellezza, ma la possibilità di tante ragazze che parteciperanno, di mettere in risalto la propria bellezza interiore. La donna come creatura di bellezza, non oggetto, come purtroppo spesso la si pubblicizza quasi a farne una colpa alla stessa giustificando gesti di violenza.

La Cpo ha scelto di affermare che la donna è anche bellezza e non solo, che non è un crimine mostrare, la propria bellezza fisica ma unita ad un cuore puro diventa Arte, diventa Donna anzi è Donna.

Sarà da corona una breve passeggiata e non sfilata con abiti donati messi a disposizione da atelier calabresi. Non sarà l’unico evento che farà da cornice per sensibilizzare alla donazione degli organi e del sangue, infatti saranno coinvolte anche tutte le associazioni sportive, che attraverso dei tornei ognuno nella propria disciplina lanceranno il messaggio che donare è fondamentale, donare è anche un ricevere! Con questo connubio con lo sport, la Commissione ha voluto coinvolgere i giovani ed i giovanissimi perché donare è normale, cosi come giocare. Quindi quest’anno le componenti con a capo la Presidente Claudia Roldi, hanno scelto l’ambito sportivo per promuovere la cultura alla donazione per rivolgersi ai giovani e la bellezza femminile come eleganza del cuore promuovere, perché donare è un battito del cuore.

