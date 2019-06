Reggio Calabria, presunto seppellimento del corpo di un bimbo sotto la copertura di una Chiesa: “accertare la verità”

1 Giugno 2019 21:00

Reggio Calabria: la trasmissione “Chi l’ha visto?” ha divulgato la notizia di un caso di un presunto seppellimento del corpo di un bimbo sotto la copertura della chiesa di Placanica

La trasmissione “Chi l’ha visto?” ha divulgato la notizia di un caso di un presunto seppellimento del corpo di un bimbo sotto la copertura della chiesa di Placanica, nell’area metropolitana di Reggio Calabria. Il vescovo di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, ha detto che “si deve andare fino in fondo per accertare la verità e fugare ogni ombra di dubbio su quanto possa essere accaduto. Da parte della Chiesa ci sara’ la massima collaborazione, cosi’ come e’ avvenuto appena è stata diffusa la notizia emersa in seguito ad una lettera anonima”. Monsignor Oliva ha aggiunto che “appena avranno inizio i lavori di restauro, già da tempo programmati, saranno avvertite le autorità interessate per ogni eventuale verifica. E’ per me prioritaria la ricerca della verità per fugare ogni ombra di dubbio. Penso, pero’, che occorra cautela e tanto senso critico di fronte ad una notizia anonima, che non si fonda su fatti concreti, su testimonianze chiare e dirette, ma solo sul sentito dire. Il riferimento riporta molto indietro nel tempo, agli anni Ottanta, e riguarderebbe fatti non documentati e di difficile accertamento”.

