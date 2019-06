A Reggio Calabria la manifestazione unitaria dei sindacati: ci sarà anche il PD di Messina

20 Giugno 2019 19:21

Anche il PD di Messina alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil in programma a Reggio Calabria

Il Partito Democratico di Messina, aderisce alla manifestazione unitaria di CGIL, CISL E UIL a Reggio Calabria di sabato 22 Giugno 2019.

“Assume un significato importante la decisione delle organizzazioni confederali di indire una grande manifestazione sui temi dello sviluppo del mezzogiorno.

Crediamo come Partito Democratico di Messina che il tema del mezzogiorno e del suo sviluppo assume fondamentale importanza non solo per il meridione ma per l’intera Italia.

Noi pensiamo che le scelte fatte sulle infrastrutture non possono fermarsi al centro ma devono avere presenza nell’intero paese, il sud ha bisogno di non essere considerata un peso ma una risorsa.

Il sud ha bisogno di investimenti, di più politiche sociosanitarie, di un impegno concreto e costante sulla lotta alle mafie e di investimenti per il lavoro che è fondamentale per liberare i giovani ed impedire la fuga dei cervelli.

I democratici messinesi, condividendo il tema presente nella piattaforma della manifestazione, saranno presenti il 22 a Reggio Calabria”.

Valuta questo articolo