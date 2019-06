Reggio Calabria: sabato la conferenza sulla gestione dei flussi migratori con Mimmo Lucano, Tito Boeri e Marco Minniti

13 Giugno 2019 11:40

Reggio Calabria: la XXI Conferenza Europea della Fondazione Rodolfo Debenedetti, che si terrà sabato 15 giugno, presso il Palazzo della Città Metropolitana, sarà incentrata sui temi della gestione dei flussi migratori

La XXI Conferenza Europea della Fondazione Rodolfo Debenedetti, che si terrà sabato 15 giugno a Reggio Calabria presso il Palazzo della Città Metropolitana, sarà incentrata sui temi della gestione dei flussi migratori, il controllo dei confini europei e le prospettive occupazionali dei migranti. I lavori della giornata saranno aperti dal sindaco della città di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Durante la sessione del mattino, Herbert Brücker (Institute for Employment Research, Germany), Yuliya Kosyakova (Institute for Employment Research, Germany), Jens Hainmüller(Standford University), Dominik Hangartner(University of Zurich) e Philipp Jaschke (Institute for Employment Research, Germany) presenteranno il rapporto “Refugees in Germany and their occupational perspectives: Novel evidence from the IAB-BAMF-SOEP-refugee survey”. Lo studio illustrerà i risultati di una recente survey sui rifugiati in Germania, realizzata da un consorzio di istituti di ricerca tedeschi. I dati raccolti indagano le cause dei movimenti migratori, le rotte migratorie, i livelli di istruzione ed esperienza professionale dei rifugiati, i valori e comportamenti, il grado di integrazione nel mercato del lavoro tedesco e nel sistema di formazione. Il lavoro sarà discusso da Ian Preston (University College London). A seguire, Theresa Beltramo dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, proporrà un intervento dal titolo “Are Refugees poorer than Nationals and How to Close the Data Gap on Comparative Poverty Statistics – Evidence from Kenya”. L’intervento sarà incentrato su progetto di raccolta dati in un campo rifugiati in Kenya, realizzato da Banca Mondiale e UNHCR in collaborazione con il governo del Kenya. Nel pomeriggio, Francesco Fasani (Queen Mary University of London e Fondazione RDB) e Tommaso Frattini (Università degli Studi di Milano) presenteranno la ricerca “Border Enforcement and Refugees in Europe”, incentrata sul tema delle politiche di controllo dei confini e i flussi migratori di migranti e rifugiati verso l’Europa. La ricerca includerà: i) un’analisi empirica dell’effetto delle politiche di controllo dei confini esterni dell’Unione Europea coordinate da Frontex sui flussi irregolari, cercando di identificare e distinguere deterrence e diversion effect sulle diverse rotte di ingresso in Europa; ii) un’analisi spaziale della rotta del Mediterraneo centrale (la rotta dalla Libia verso l’Italia), studiando l’impatto di diversi interventi (quali, ad esempio, Mare Nostrum, Triton, Mare Sicuro) sulla probabilità di incidenti – anche mortali – di navi nel Mediterraneo. La ricerca verrà discussa da Giovanni Mastrobuoni (Collegio Carlo Alberrto). La conferenza si concluderà con una tavola rotonda moderata da Tito Boeri (Università Bocconi & Fondazione RDB) nell’ambito della quale interverranno Gian Carlo Blangiardo (Presidente ISTAT), Mimmo Lucano (ex sindaco di Riace) e Marco Minniti (Camera dei Deputati). La conferenza si terrà in inglese, con traduzione simultanea in italiano. La tavola rotonda finale sarà invece in italiano

(con traduzione in inglese).

Valuta questo articolo